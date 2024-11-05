Milli Tenisçi Emirhan Bulut'un Hedefi: İlk 100

Manama, Bahreyn’de düzenlenen Dünya Okullararası Gymnasiade Yaz Okulları Tenis Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan 18 yaşındaki milli sporcu Emirhan Bulut, başarılarını artırarak dünya sıralamasında ilk 100 tenisçi arasına girmeyi hedefliyor.

Şampiyona Detayları

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından 23-31 Ekim tarihleri arasında yapılan şampiyonada Emirhan, yarı finalde Romanyalı rakibine kaybetti. Ancak, üçüncülük maçında Melih Anavatan ile karşılaşarak elde ettiği başarı ile dikkat çekti. Bulut'un yer aldığı milli takım ise yarı finalde Çin'e elendikten sonra 3'üncülük maçında Belçika'yı yenmeyi başardı.

Darıca’da Çalışmalar Devam Ediyor

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde antrenmanlarına devam eden Emirhan, dünya klasmanında ilk 100'e girmeyi hedefliyor.

Emirhan Bulut'un Açıklamaları

Bir röportajda, "Dünya klasmanlarında puan almaya başladım. Hem teklerde hem de takımlarda üçüncülük kazanmak harika bir duygu. Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekten çok güzel bir hafta geçirdim. Yaklaşık 12-14 maç oynadım ve sadece 2 kez kaybettim. Dünya şampiyonu olmayı hedefliyordum, ama 3'üncülük de önemli bir başarı" diye belirtti.

Ailenin Desteği

Başarılarının arkasında ailesinin büyük bir desteği olduğunu vurgulayan Emirhan, "Babam bana küçük yaştan itibaren sporun önemini anlattı ve tenisi seçmemde büyük katkısı oldu. Her zaman, 'Sporda başarılı ol ya da olma, fakat çalış, eğlen, sporunu yap' derdi. Bu destek ile başarıya ulaştım," dedi.

Babası Halil Bulut'un Görüşleri

Baba Halil Bulut, oğlunun son başarılarından dolayı büyük gurur duyduğunu ifade ederek, "Tenisi çok seviyor ve hedefleri doğrultusunda çok çalıştı. Bu süreçte Darıca Tenis Kulübüne ve antrenörümüz Şahin Beyazgül’e teşekkür etmek istiyoruz," dedi.