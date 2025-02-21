Emlak Konut, Bodrum Basketbol'u Farkla Yendi: 93-48

Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bodrum Basketbol'u 93-48 mağlup ederek güçlü bir performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:27
Emlak Konut, Bodrum Basketbol'u Farkla Yendi: 93-48

Emlak Konut, Bodrum Basketbol'u Farkla Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında, Emlak Konut, konuk ettiği Bodrum Basketbol takımını 93-48 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu maç, Emlak Konut'un ligdeki gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.

Maç boyunca etkili bir oyun sergileyen Emlak Konut, özellikle hücumda yarattığı fırsatlarla rakip sahada üstünlük sağladı. Bodrum Basketbol ise karşılaşmada etkisiz kalarak beklenen performansı gösteremedi.

Bu sonuçla birlikte Emlak Konut, ligdeki konumunu güçlendirirken, Bodrum Basketbol için zorlu bir dönem başlıyor.

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