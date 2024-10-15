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Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nde Şampiyonlar Belli Oldu

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin 2023 finalleri sona erdi, şampiyonlar ve etkinlik detayları burada.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:08
Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nde Şampiyonlar Belli Oldu

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nde Şampiyonlar Belli Oldu

2023 Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri başarıyla tamamlandı. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki elemelerin ardından en iyi sporcular, TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi.

Dereceye Giren Sporcular

30 yaş üstü kategorisinde Rabia Dündar, 40 yaş üstünde Meral Kasap ve 55 yaş üstünde ise Hürmüz Atar şampiyonluk sevinci yaşadı.

Etkinlik ve Gösteri Karşılaşması

Turnuvanın ardından gerçekleşen gösteri maçında, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş ile Rabia Dündar, milli tenisçi İpek Soylu ve Hürmüz Atar'a karşı mücadele etti.

TTF Başkanı'nın Mesajı

Ödül töreninde konuşan Cengiz Durmuş, "TTF olarak tenisin yaşam biçimi olduğunu her zaman vurguluyoruz. En iyi sporcuları yetiştirmek önemli, fakat tenisi sevdirmek ve bu sporu her kesime ulaştırmak da bir o kadar kritik," dedi.

İpek Soylu'nun Düşünceleri

İpek Soylu, "Böyle değerli bir organizasyonda yer almak benim için çok anlamlı. Tenis, gerçekten bir yaşam biçimi ve bu bilinci yediden yetmişe yaymak için elimizden geleni yapıyoruz," şeklinde konuştu.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde...

Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nin finalleri Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 55 yaş üstü finalinde Ayşim Karagülle (fotoğrafta) ile Hürmüz Atar karşı karşıya geldi.

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