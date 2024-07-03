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Erdoğan Türkiye'nin zaferini kutladı: "A Milli Takımı tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği Euro 2024'te A Milli Takımı tebrik etti. Telefonda Montella ve oyuncularla görüşen Erdoğan, başarılarını ve heyecanını paylaştı. Özellikle Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ı performanslarından dolayı övdü ve takıma başarılar diledi.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 11:58
Erdoğan Türkiye'nin zaferini kutladı: "A Milli Takımı tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki başarılı performansı sonrasında A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etmek için tebrik telefonları açtı. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen milli takımı telefonla arayan Erdoğan, teknik direktör Vincenzo Montella, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ile görüştü.

Telefon görüşmelerinde takımın başarısını öven Erdoğan, Montella'ya başarı dileklerini iletti ve heyecanını takip ettiğini belirtti. "Devlet işleri nedeniyle orada olamıyorum ama sizinle gönül dolusu beraberim" diyen Cumhurbaşkanı, Arda Güler'e performansından dolayı övgüler yağdırdı. "İki kornerin de muhteşemdi. Adeta Merih'e 'al da at' dedin. Merih de gerçekten seni boşuna bırakmadı. Seni gözlerinden öpüyorum" dedi. Barış Alper Yılmaz'a da gol için teşviklerde bulunan Erdoğan, "Seni de tebrik ediyorum. Hemşehrim olarak senden ayrıca gol bekledim. Golü atsaydın çok daha muhteşem olacaktı" dedi.

Görüşmelerin sonunda Erdoğan, tüm takımı tebrik ederek "Bütün futbolcularımızın gözlerinden öpüyorum" dedi ve başarılarının devamını diledi.

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