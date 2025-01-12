Erzurumspor FK'nın Mağlubiyetinde Hakem Tartışmaları Gündem Oldu

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Şanlıurfaspor'a 0-1 kaybettikleri maçın ardından hakemleri eleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 17:05
Erzurumspor FK'nın Mağlubiyetinde Hakem Tartışmaları Gündem Oldu

Erzurumspor FK - Şanlıurfaspor Maçının Ardından Kritik İfadeler

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında, konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup olan Erzurumspor FK'da, teknik direktör Hakan Kutlu, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Kutlu, takımın kötü bir performans sergilediğini aktararak, saha zeminini de eleştirerek, "Önümüzdeki hafta Bandırma maçı var. İnşallah telafisini o maçta yaparız." dedi.

Hakem Yönetimi Eleştirildi

Kutlu, hakem karaları hakkında şöyle konuştu: "Maçın hakemleri de en az bizim kadar kötüydü. Sahada rezalet bir hakem yönetimi vardı. Eren'e gösterilen kırmızı kartın iki sarısı da bana göre sarı değil. İptal edilen golümüz var. İncelemek lazım. Aynı şekilde rakibin oyuncusu Begic'in eline çarpan ve ikinci sarıdan kırmızı kart verilmesi gereken pozisyon vardı, vermedi."

Şanlıurfaspor'un Başarısı ve Teknik Direktörün Yorumları

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, kazandıkları 3 puan için oyuncularını tebrik ederek, "Bu maç bizim için bir kırılma maçıydı. Buz gibi bir havada içimizi ısıtan bir skor aldık. Oyuncularım disiplinli bir oyun sergiledi." şeklinde konuştu.

Karafırtınalar, ligin ikinci yarısına daha avantajlı başlayacaklarını ve doğru transferlerle takımı güçlendireceklerini de sözlerine ekledi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK ile Şanlıurfaspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda...

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK ile Şanlıurfaspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK ile Şanlıurfaspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda...

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK ile Şanlıurfaspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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