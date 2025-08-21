DOLAR
Eski NBA'li Pavel Podkolzin 40 yaşında futbol kariyerine başladı

Eski NBA oyuncusu Pavel Podkolzin, 2,26 m boyunda; Amkal formasıyla santrfor olarak çıktı, Rusya Kupası'nda Kaluga'yı 1-0 yendiler.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 22:51
2,26 metre boyundaki eski basketbolcu Amkal'da santrfor olarak ilk 11'de yer aldı

Bir dönem Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen Pavel Podkolzin, profesyonel basketbol kariyerinin ardından 40 yaşında futbol sahalarına döndü. 2,26 metre boyundaki Rus sporcu, Rusya amatör lig takımlarından Amkal ile anlaştı ve takımda santrfor olarak kadroya dahil edildi.

Podkolzin, takımının Rusya Kupası'nda Kaluga'ya karşı 1-0 kazandığı maçta ilk 11de forma giydi. Kulübün, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı görüntülerde Podkolzin'in yeşil sahada top koşturduğu anlar yer aldı.

Podkolzin'in oyunu ve özellikle uzun boyu, sahada alışılmadık görüntülere sahne oldu; bu anlar sosyal medyada geniş ilgi topladı.

Basketbol geçmişine bakıldığında, Podkolzin 2004 draftında Dallas Mavericks tarafından birinci tur 21. sıradan seçilmiş ve NBA'de 6 maça çıkmıştı. Kariyeri boyunca Khimki başta olmak üzere Rusya'da birçok takımda görev yaptı.

