EURO 2024'te İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya hızlı başladı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu'nun açılış haftasında İsviçre ve Macaristan karşı karşıya geldi. Mücadelede üstün bir performans sergileyen İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.



İSVİÇRE İLK YARIDA FARK YARATTI

Maça hızlı başlayan İsviçre, 12. dakikada Kwadwo Duah'ın golüyle öne geçti. İsviçre, ilk yarıda üstün bir oyun sergileyerek, 45. dakikada Michel Aebischer'in harika plasesiyle skoru 2-0'a taşıdı. Bu golle İsviçre, soyunma odasına iki farklı üstünlükle gitti.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Macaristan, oyun üstünlüğünü eline aldı. İsviçre kalesinde tehlikeli pozisyonlar yaratan Macaristan, 66. dakikada Barnabas Varga'nın kafa golüyle farkı bire indirdi. Ancak İsviçre, bu gole 79. dakikada Breel Embolo'nun attığı golle karşılık vererek skoru 3-1'e taşıdı.





İSVİÇRE TURNUVAYA GALİBİYETLE BAŞLADI

İsviçre, Macaristan engelini 3-1'le aşarak EURO 2024'e 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşadı. Gruptaki ikinci maçında İsviçre, İskoçya karşısına çıkacak. Macaristan ise güçlü rakibi Almanya ile kozlarını paylaşacak. Bu galibiyet, İsviçre'nin turnuvadaki iddiasını ortaya koyarken, Macaristan ise ilk maçında puan alamamanın üzüntüsünü yaşadı.

MAÇIN YILDIZLARI

Maçın en dikkat çeken oyuncuları, gol atan Kwadwo Duah ve Michel Aebischer oldu. Ayrıca Breel Embolo'nun 79. dakikada attığı gol, İsviçre'nin galibiyetini perçinleyen önemli bir katkı sağladı. Macaristan adına ise Barnabas Varga'nın attığı gol, takımının tek tesellisi oldu.

EURO 2024'te A Grubu'nun heyecanı devam ediyor. İsviçre, gruptaki ikinci maçında İskoçya ile karşılaşacak ve bu maça da galibiyet parolasıyla çıkacak. Macaristan ise güçlü Almanya karşısında ilk puanlarını almak için mücadele edecek. Her iki takım da gruptaki pozisyonlarını belirlemek adına büyük bir mücadele verecek.



EURO 2024'ün bu heyecan dolu maçları, futbolseverlere büyük bir keyif sunmaya devam ediyor.