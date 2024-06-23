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EURO 2024'te Portekiz'e 3-0 mağlup olan Türkiye gruptan nasıl çıkar, rakip kim?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Türkiye, son maçında Çekya karşısında gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Yayın Tarihi: 23.06.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 10:46
EURO 2024'te Portekiz'e 3-0 mağlup olan Türkiye gruptan nasıl çıkar, rakip kim?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ikinci maçında, A Milli Futbol Takımı Portekiz'e karşı zorlu bir mücadele verdi. Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada, bu karşılaşma BVB Dortmund Signal Iduna Park’ta oynandı. Karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetti.

PORTAKAL TAKIMI KARŞISINDA ZORLU MÜCADELE

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, Roberto Martinez’in çalıştırdığı güçlü Portekiz takımı karşısında sahaya çıktı. İlk yarıda her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi, ancak Portekiz'in hücum hattı etkili oldu ve milli takım savunmada zor anlar yaşadı. Maçın ilk yarısı 1-0 Portekiz'in üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Portekiz, hücumdaki etkinliğini artırdı ve skor avantajını koruyarak maçın kontrolünü elinde tuttu. Türkiye çabalarına rağmen, Portekiz iki gol daha buldu ve maçı 3-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte, A Milli Takımımız turnuvada ilk yenilgisini aldı.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Milli Takımım, gruptaki son maçında Çekya ile karşılaşacak. Bu kritik mücadelede alınacak 1 puan bile, Türkiye'nin grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmasını sağlayacak. Ay-yıldızlılar, grubu ikinci sırada tamamlaması halinde D Grubu'nun lideriyle karşılaşacak.

EURO 2024'te F Grubu'ndaki diğer mücadelelerde de büyük bir heyecan yaşanıyor. Portekiz, son maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın 14 Temmuz’da sona erecek olması nedeniyle tüm takımlar, gruptan çıkma mücadelesinde son derece dikkatli ve stratejik hamleler yapıyor.

Milli takımımız, 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Montella, oyuncularını bu önemli maça en iyi şekilde hazırlamak için yoğun bir antrenman programı uyguluyor. Bu maçta alınacak 1 puan, Türkiye'nin turnuvadaki geleceği açısından büyük önem taşıyor.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'teki zorlu Portekiz maçından mağlubiyetle ayrıldı. Ancak, son maçta Çekya karşısında alınacak bir puan, takımımızın gruptan çıkmasını sağlayacak.

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