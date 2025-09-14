EuroBasket 2025 Finali: Türkiye-Almanya Coşkusu BGM'de

Basketbolseverler büyük ekranda milli takımı izledi

EuroBasket 2025 finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı, Basketbol Gelişim Merkezi (BGM)'nde yaşandı.

Etkinlik, Türkiye Basketbol Federasyonu ile basketbol milli takımlar ana sponsoru Türkiye Sigorta'nın iş birliğiyle düzenlendi. Basketbolseverler maçın tamamını BGM'de kurulan dev ekranda takip etti.

Organizasyonda izleyicilere yiyecek ve içecek ikramları yapıldı; atmosfer, karşılaşmanın son saniyesine kadar yüksek tempoda devam etti. A Milli Takım'ın attığı her sayıda salon coşarken, maçın bitimiyle birlikte bu coşku yerini hüznü bıraktı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olan Türkiye, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.