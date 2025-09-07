DOLAR
EuroBasket 2025: Gürcistan 80-70 ile Fransa'yı eledi

Gürcistan, EuroBasket 2025 son 16 turunda Fransa'yı 80-70 yenerek ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 17:32
Son 16 turunda sürpriz sonuç

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda Gürcistan, Fransa'yı 80-70 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Maç boyunca dengeli bir mücadele sergileyen Gürcistan, kritik anlarda daha etkili hücum ederek skoru lehine çevirdi. Fransa ise çabalarına rağmen geri dönmeyi başaramadı.

Gürcistan, EuroBasket'te ilk kez adını son 8 takım arasına yazdırdı, bu sonuç takım için turnuvadaki en büyük başarı olarak kayda geçti.

Bu galibiyetle Gürcistan, çeyrek finale çıkarak turnuvada yoluna devam edecek; Fransa ise organizasyona veda etti.

