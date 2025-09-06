EuroBasket 2025: Türkiye 85-79 ile İsveç'i Yenip Çeyrek Finalde

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 son 16 turunda İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Arena Riga'da oynanan mücadele sonrası başantrenör Ergin Ataman ve kaptan Cedi Osman basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ataman: "Üçüncü periyotta çok iyi savunma yaptık"

Başantrenör Ergin Ataman, maça iyi başlayamadıklarını ancak üçüncü periyotta savunma ile geri döndüklerini vurguladı. Ataman, "Üçüncü periyotta çok iyi savunma yaptık ve geri dönmeyi başardık. Sonunda kazanmasını bildik." ifadelerini kullandı.

Ataman maçın başlangıcındaki problemleri de şöyle değerlendirdi: "Maçın böyle başlayacağını yüzde 100 hissediyordum. İsveç'i analiz ettiğimizde ne kadar çok tehlikeli bir takım olduğunu gördük. Maçın başında uyanamadık. İsveç'e oynaması için cesaret verdik. İçinde bulunduğumuz zor durumu anladık."

Öne çıkan noktalar hakkında Ataman şunları söyledi: "Cedi Osman'ın erken faul problemi yaşaması ve Kenan Sipahi'nin iyi başlayamaması nedeniyle karşılaşmanın başında sıkıntı yaşadık. Furkan'dan skor anlamında tam bir verim alamadık. Onuralp için bugün bir şanstı. O da maalesef çok iyi kullanamadı. Belki bir sonraki maçta kullanır. Hatalarımızı analiz edeceğiz. Maçlara daha akıllı ve sert başlamamız gerekiyor. Tek hedef madalya. Kimin kaç dakika oynadığı umurumda değil. Çok kritik bir eşiği geçtik. Maçı çok riske ettik. Savunmayla maçı kazanmayı başardık. Rakip kim olursa olsun eleme maçları çok zor geçer. Çeyrek final maçına daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Umarım bu kez maçın saatini sabah 11.00'e almaya kalkamazlar ve normal bir vakitte oynarız."

Ataman'tan FIBA'ya sert eleştiri

Ergin Ataman, maç saatleri ve organizasyonla ilgili FIBA'ya tepki gösterdi: "Bu tip maçlar çok tehlikeli, özellikle sabah oynuyorsanız. EuroBasket 2022'de de maçımızı saat 12.00'de oynamıştık. 30 yıl önce küçükler takımında çalışırken bu saatte müsabakalara çıkmıştım. Bu seviyede oyuncuların vücut ritmi için çok zor. Son 2 gün boyunca bu durumdan sürekli şikayet ettim. Çok yüksek seviyede bir organizasyonda oynuyoruz ama bu mantaliteyi anlamak çok zor. FIBA'nın bu turnuvanın gelişimiyle ilgili bazı şeyleri düşünmesi lazım. Bazı takımlar sakat oyuncular nedeniyle eksik kadroyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Zaman değişiyor. FIBA, basketbolun kalitesi için bazı kurallarda değişiklik yapmalı."

Cedi Osman: "Sahada en iyi halimizle mücadele etmedik"

Kaptan Cedi Osman, karşılaşmanın saatine ve takım performansına dair şunları söyledi: "Grup aşamasını birinci bitiren bir takımın son 16 turu maçını bu saatte oynamasını anlayamıyoruz. Sahada en iyi halimizle mücadele etmedik. Çeyrek final maçına hazırlanmamız lazım. İnşallah bir daha ilk çeyrekteki gibi oynamayız. Üçüncü periyottaki gibi mücadele ederiz. Galibiyet dolayısıyla takımı tebrik ediyorum."

Özetle, Türkiye, savunma direnci sayesinde İsveç karşısında zorlu bir maçı kazanıp çeyrek final biletini aldı ve hedefini açıkça "madalya" olarak belirledi.