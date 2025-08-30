DOLAR
EuroBasket 2025: Türkiye 95-54 ile Portekiz'i Farklı Yendi, Son 16'yı Garantiledi

Türkiye, EuroBasket 2025 A Grubu'nda Portekiz'i 95-54 yenerek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 23:08
Türkiye 95 - Portekiz 54

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Karşılaşmaya etkili başlayan milliler, Alperen Şengün'ün ilk periyoda 14 sayı ile katkı verdiği çeyreği 22-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyuna kenardan dahil olan oyuncuların katkılarıyla farkı açan Türkiye, soyunma odasına 51-27 üstün gitti.

İkinci yarıda da baskısını sürdüren A Milli Takım, Portekiz karşısında Ömer Faruk Yurtseven ile pota altından skor üretmeyi sürdürdü. Son bölümde dış atışlardan üst üste gelen basketlerle farkı 36'ya kadar çıkaran Türkiye, son periyoda 73-37 üstün girdi.

Dördüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyan milliler, karşılaşmadan 95-54 galip ayrıldı.

Portekiz'in başantrenörü Mario Gomes, bitime 4 dakika kala üst üste iki teknik faul nedeniyle diskalifiye edildi.

Türkiye, A Grubu'ndaki 4. maçında 1 Eylül Pazartesi saat 14.45'te Estonya ile karşılaşacak.

