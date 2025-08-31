Eyüpspor 0-0 Başakşehir: Selçuk Şahin Oyundan Memnun

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kalan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Maç Sonrası Değerlendirme

Basın toplantısında konuşan Şahin, 'Her maça kazanmak için çıkan bir teknik adamım. Bu maça da kazanmak için gelmiştik' ifadelerini kullandı. Ligin güçlü ekiplerinden birine karşı mücadele ettiklerini belirten Şahin, Avrupa maçının yorgunluğunu göz önünde bulundurarak plan yaptıklarını ve planların büyük ölçüde tuttuğunu söyledi.

Şahin, 'İyi pozisyonlar bulduğumuzu düşünüyorum. Biraz cesur atak yaptığımız sıralarda kontra yedik. Genel anlamda oyundan memnunum. Burada 3 puan almak isterdim. Kaybedebilirdik de ama sonuç olarak birer puan aldık. Genel olarak oyundan ve oyuncularımdan memnunum' dedi.

Önümüzdeki Rakip: Galatasaray

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçıyla ilgili de konuşan Şahin, 'Galatasaray maçı zor olacak. Galatasaray, ligin en flaş takımı. Çok iştahlılar, istekli oynuyorlar. Orada da aynı oyunu oynamaya çalışacağız. Topu rakibe vermeden oynamak istiyoruz. İyi oyuncuları var. Zor bir maç oynayacağız. Her sonuca açık bir maç olacak' ifadelerini kullandı.

Kadro ve Transfer Planı

Şahin, sakatlıklar nedeniyle kadroda eksiklikler yaşadıklarını belirterek, uygun ve net bir oyuncu bulunması halinde transfer hamlesi yapmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

Başakşehir maçında alınan 1 puanla ilgili Şahin, takımın oyun kimliği olarak pasla çözen bir ekip oluşturma hedefini koruduklarını ve planladıkları oyun anlayışının sahada yansıdığını vurguladı.

