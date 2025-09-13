Eyüpspor - Galatasaray: Uğurcan ve İlkay ilk 11'de, Icardi 310 gün sonra

Eyüpspor-Galatasaray maçından notlar

Maç kadrosu ve Buruk'un rotasyonu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde üç değişikliğe gitti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sarı-kırmızılı ekip, Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Mauro Icardi on biri ile sahaya çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ile Mario Lemina yer aldı.

Buruk, milli aradan önce RAMS Park'ta Çaykur Rizespor'u 3-1 yendikleri müsabakanın ilk 11'inde 1'i zorunlu olmak üzere üç değişiklik gerçekleştirdi. Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen'in yerine Mauro Icardi ilk 11'de yer aldı. Kaleci Günay Güvenç ve orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yerine ise yeni transferler Uğurcan Çakır ile İlkay Gündoğan sahaya çıktı.

Yeni transferler ilk kez sahada

Galatasaray'ın yeni transferleri Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez resmi maçta görev aldı. Trabzonspor'dan 27,5 milyon avro bonservis ücretiyle transfer edilen kaleci Uğurcan ile Manchester City ile sözleşmesini feshedip Galatasaray'a katılan İlkay, ilk kez Galatasaray formasıyla sahadaydı.

Icardi 310 gün sonra ilk 11'de

Arjantinli santrfor Mauro Icardi, sakatlığını atlattıktan sonra uzun bir aranın ardından ilk 11'de görev aldı. Icardi, geçen sezon 7 Kasım 2024'te Tottenham ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanmıştı. Bu sezon üç Süper Lig maçında sonradan oyuna giren 32 yaşındaki golcü, ikas Eyüpspor müsabakasıyla 310 gün aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Barış Alper Yılmaz kadroya döndü

Okan Buruk, transfer teklifi sonrası yaşadığı mental sorunlar nedeniyle ligin önceki haftalarında kadro dışı bırakılan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı iki maç sonra yeniden kadroya aldı. Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'dan gelen yüksek teklife izin verilmeyince bir süre antrenmanlara çıkmayan oyuncu, milli arada camiadan özür dileyerek Eyüpspor maçıyla takıma döndü. Müsabaka öncesi taraftarlar Barış Alper'i tribüne çağırarak destek verdi ve 'Bu taraftar seninle gurur duyuyor' tezahüratları yapıldı.

Taraftar desteği: kaleciler ön plandaydı

Galatasaray taraftarları, kaleciler Uğurcan Çakır ile Günay Güvenç'e maç öncesi yoğun destek verdi. Isınma sırasında tribünlere çağrılan iki file bekçisi önce taraftarları alkışladı sonra birbirine sarıldı. Seyirciler 'Günay-Uğur el ele hep beraber tribüne' şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Yaklaşık 10 bin Galatasaray taraftarı tribünde

Müsabakada Galatasaray'ı yaklaşık 10 bin taraftar tribünden destekledi. Eyüpspor yönetimi doğu tribününü konuk takım taraftarları için ayırırken, tribünlerde büyük boşluklar bulunmasına rağmen yaklaşık 10 bin sarı-kırmızılı taraftar maçı yerinde izledi.

Taraftarların Filistin mesajı

Galatasaray taraftarları, İsrail'in uygulamalarına dikkat çekmek amacıyla statta Filistin ile ilgili pankartlar açtı. Tribünlerde 'Filistin'de insanlık ölüyor' ve 'Dünya soykırımı canlı canlı izliyor' yazılı pankartlar yer aldı. Taraftarlar maç boyunca 'Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük' tezahüratları yaptı.

Kerem Demirbay eski takımı karşısında

ikas Eyüpspor'un yeni transferi Kerem Demirbay, ilk kez eski takımı Galatasaray'a karşı forma giydi. 2023 yazında Bayer Leverkusen'den Galatasaray'a transfer olan Kerem, iki sezonda lig ve kupa başarıları yaşamıştı. Bu yaz Eyüpspor'a imza atan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, eski takımı karşısında tribünlerden sevgi gördü.

Eyüpspor'da iki değişiklik

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, önceki maçın ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Ev sahibi takımın ilk 11'i şu şekildeydi: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Serdar Gürler, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Umut Meraş, Svit Seşlar, Deniz Draguş, Prince Ampem.

Eflatun-sarılı takımın yedek kulübesinde ise Cengiz Alp Köseer, Emir Ortakaya, Halil Akbunar, Talha Ülvan, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Taras Stepanenko, Mateusz Legowski, Gilbert Mendy ve Umut Bozok yer aldı. Şahin, ligin 4. haftasında RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde forma giyen santrfor Umut Bozok'u yedeğe çekerken, sakatlığı bulunan sağ bek Lucas Felipe Calegari'yi kadroya almadı. Bu oyuncuların yerine Umut Meraş ve Ampem forma giydi.

Takımların ortak mesajı: Nefret yok, futbol var

İki takımın futbolcuları ve teknik ekipleri, sahaya Nefret Yok! Futbol Var! sloganının yazılı olduğu tişörtlerle çıktı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın başlattığı kampanya kapsamında futbolun birleştirici gücüne vurgu yapılarak nefret söylemleri, hakaretler, tehditler ve siber zorbalığa karşı ortak duruş sergilendi. Müsabaka öncesindeki seremonide de aynı sloganın yazılı olduğu ortak pankart taşındı.