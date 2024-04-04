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Fenerbahçe Adana Demirspor'u 4 golle yendi

Süper Lig'in 31. hafta maçlarında Fenerbahçe, kendi sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Trabzonspor ile çekişmeli geçen maçın ardından ilk sınavını veren Fenerbahçe Kadıköy'de 6 gol attığı maçta Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederek lider Galatasaray'a nefes aldırmadı ve takip etmeye kararlı olduğunu göterdi.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 17:50
Fenerbahçe Adana Demirspor'u 4 golle yendi

Trendyol Süper Lig’i 31. hafta maçlarında Fenerbahçe, Kadıköy'de Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Son beş lig maçından üç puan alan Kanaryalar, Mavi Şimşek karşısında hiç hata yapmadı ve maçı 4-2 kazandı.

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Fenerbahçe Adana Demirspor'u 4 golle yendi

Milli ara sonrasında kıyasıya bir tempoya hazırlanan sarı lacivertli ekip, ilk sınavını zorlu bir Adana takımıyla oynadı. Trabzonspor ile oynanan çekişmeli maçın ardından İsmail Kartal ile öğrencilerinin ilk maçta nasıl görüneceği merak konusu oldu. Kanarya, Kadıköy'de Adana Demirspor karşısında pek sıkıntı yaşamadı.

Fenerbahçe Adana Demirspor'u 4 golle yendi

Fenerbahçe takımı Alexander Djiku, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Serdar Dursun'un attığı gollerle maçı 4-2 kazandı. Mavi Şimşeklerin iki golünü Mario Balotelli ve Yusuf Barasi attı. Bunun sonucunda Fenerbahce, lider Galatasaray ile arasındaki 2 puanlık farkı koruyarak puanını 82'ye çıkardı. Adana Demirspor'un ise sadece 39 puanı vardı.

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