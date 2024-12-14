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Fenerbahçe, Başakşehir Maçına Hazır

Fenerbahçe, Başakşehir maçı için hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamladı. Maç yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 14:20
Fenerbahçe, Başakşehir Maçına Hazır

Fenerbahçe, Başakşehir Maçına Hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Bu çalışmalarla birlikte Fenerbahçe, Başakşehir maçı için son düzlüğe girmiş oldu.

Maç, yarın Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımını desteklemek için stadyumda yerlerini alacaklar.

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