Fenerbahçe, Başakşehir Maçına Hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Bu çalışmalarla birlikte Fenerbahçe, Başakşehir maçı için son düzlüğe girmiş oldu.

Maç, yarın Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımını desteklemek için stadyumda yerlerini alacaklar.