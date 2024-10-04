Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos Üzerindeki Galibiyeti ve Antrenörlerin Yorumu

Fenerbahçe Beko - Olympiakos Mücadelesinin Ardından

Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko, Yunan temsilcisi Olympiakos'u 82-71 mağlup etti. Maç sonrası Fenerbahçe'nin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, takımının ikinci yarıda gösterdiği etkili performansı vurguladı.

Jasikevicius’un Değerlendirmesi

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "Beklediğimiz gibi bir maçtı. Evimizde oynamak her zaman güzeldir. Takımda birçok yeni oyuncu var ve bu nedenle ilk yarıda istediğimiz gibi performans sergileyemedik. Ancak maçı başından itibaren iyi savunma yaparak sürdürdük. İkinci yarıda hücumda daha etkili olduk ve daha hızlı hareket ettik. Olympiakos gibi iyi savunma yapan bir takıma karşı 50 sayı bulmak oldukça önemliydi. Takımda 6 yeni oyuncumuz var ve önümüzdeki maçlarda daha iyi performans göstereceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bartzokas'ın Yorumları

Olympiakos’un başantrenörü Georgios Bartzokas ise Fenerbahçe Beko’yu galibiyetinden dolayı kutladı. Bartzokas, "Maç içerisinde birkaç sorun yaşadık. Takımımızda savaşçı ruhu bulamadık. Rakibe 14 hücum ribaundu vermemiz büyük bir hataydı. Bu tür önemli bir maçta bu kadar ikinci şans vermememiz gerekirdi. Ayrıca 7 top kaybı yaptık ve şutörlerimizin daha isabetli olması gerekiyordu. Maç sonunda Sarunas ile aramızdaki diyalog, benim için kişisel bir saldırıydı. Elini uzattığımda elimi sıkmadı ve bu bana saygısızlık gibi geldi," dedi.