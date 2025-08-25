Fenerbahçe-Benfica Rövanşında Hakemler Belli: Slavko Vincic Atandı

Hakem Kadrosu Açıklandı
UEFA, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşmasının hakem atamasını duyurdu.
Maç, 27 Ağustos Çarşamba günü Luz Stadı'nda oynanacak ve müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Görev Dağılımı
Başhakem: Slavko Vincic
Yardımcı hakemler: Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic (Slovenya Futbol Federasyonu)
Dördüncü hakem: David Smajc
VAR: Alen Borosak
AVAR: Dragoslav Peric
UEFA'nın açıklamasında belirtilen atamalar, rövanş maçının yönetim kadrosunu netleştirdi.