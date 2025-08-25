DOLAR
Fenerbahçe-Benfica Rövanşında Hakemler Belli: Slavko Vincic Atandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Fenerbahçe-Benfica maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek; yardımcılar ve VAR ekibi açıklandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 11:29
Fenerbahçe-Benfica Rövanşında Hakemler Belli: Slavko Vincic Atandı

Hakem Kadrosu Açıklandı

UEFA, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşmasının hakem atamasını duyurdu.

Maç, 27 Ağustos Çarşamba günü Luz Stadı'nda oynanacak ve müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Görev Dağılımı

Başhakem: Slavko Vincic

Yardımcı hakemler: Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic (Slovenya Futbol Federasyonu)

Dördüncü hakem: David Smajc

VAR: Alen Borosak

AVAR: Dragoslav Peric

UEFA'nın açıklamasında belirtilen atamalar, rövanş maçının yönetim kadrosunu netleştirdi.

