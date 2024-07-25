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Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri Transferi

Fenerbahçe, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı, transfer bedeli 19,5 milyon avro.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 13:03
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri Transferi

Fenerbahçe, En-Nesyri'yi Kadrosuna Kattı

Sarı-lacivertli ekip, İspanya'nın Sevilla kulübünden Youssef En-Nesyri ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Transfer Detayları

Fenerbahçe Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı açıklamada, En-Nesyri için toplamda 19,5 milyon avro bonservis bedeli ödeneceğini belirtti. Ödeme, 4 yıl boyunca 8 ayrı taksitle gerçekleşecektir.

Dayanışma Katkı Bedeli

Açıklamada, ayrıca FIFA talimatları gereği doğabilecek dayanışma katkı bedellerinin, kulüp ve futbolcu arasında paylaşılacağı kaydedildi.

Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun!

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