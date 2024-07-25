Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri Transferi

Fenerbahçe, En-Nesyri'yi Kadrosuna Kattı

Sarı-lacivertli ekip, İspanya'nın Sevilla kulübünden Youssef En-Nesyri ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Transfer Detayları

Fenerbahçe Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı açıklamada, En-Nesyri için toplamda 19,5 milyon avro bonservis bedeli ödeneceğini belirtti. Ödeme, 4 yıl boyunca 8 ayrı taksitle gerçekleşecektir.

Dayanışma Katkı Bedeli

Açıklamada, ayrıca FIFA talimatları gereği doğabilecek dayanışma katkı bedellerinin, kulüp ve futbolcu arasında paylaşılacağı kaydedildi.

Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun!