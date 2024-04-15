Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın rekorunu egale etti

32. haftada Karagümrük ve Fenerbahçe karşılaşmasında 2-1 galip gelen sarı lacivertli takım maç fazlasıyla beraber liderliğe yükseldi. Süper Lig tarihinde deplasmanda en uzun süre maç kazanan takım olan Fenerbahçe, devam eden sezon ile beraber 9 müsabakadan galip geldi.



GALATASARAY'IN REKORUNU KIRDI

2010-2011 sezonunun teknik ismi Aykut Kocaman yönetiminde son 9 deplasman maçını kazanan sarı lacivertliler Galatasaray'a ait olan (2002-2003) 9 maçlık rekoru geride kaldı. Sarı lacivertliler bu rekoru 2011-2012 sezonunun ilk 3 deplasman maçını da kazanarak 12 mücadeleye yükselirken ve Süper Lig tarihinin deplasman galibiyetiyle beraber yeni rekorun adı oldu.





ÜST ÜSTE 10 DEPLASMAN GALİBİYETİ

Fenerbahçe, bu sezon 15. haftada Beşiktaş deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından başladığı seride sırasıyla Kayserispor'u 4-3, İstanbulspor'u 5-1, Gaziantep FK'yi 1-0, Başakşehir'i 1-0, Antalyaspor'u 2-0, Çaykur Rizespor'u 3-1, Hatayspor'u 2-0, Trabzonspor'u 3-2 ve Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek 3 puanların sahibi oldu.

