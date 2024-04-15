Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,4 0,14%
EURO
34,56 0,33%
ALTIN
2.444,01 0,72%

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın rekorunu egale etti

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Fenerbahçe liderlik tahtına yer aldı. Fenerbahçe, ligde deplasman galibiyeti rekorunun yeni sahibi oldu. Peş peşe 10. deplasman galibiyetini alan Fenerbahçe ezeli rakibini geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 12:59
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın rekorunu egale etti

32. haftada Karagümrük ve Fenerbahçe karşılaşmasında 2-1 galip gelen sarı lacivertli takım maç fazlasıyla beraber liderliğe yükseldi. Süper Lig tarihinde deplasmanda en uzun süre maç kazanan takım olan Fenerbahçe, devam eden sezon ile beraber 9 müsabakadan galip geldi.

GALATASARAY'IN REKORUNU KIRDI
2010-2011 sezonunun teknik ismi Aykut Kocaman yönetiminde son 9 deplasman maçını kazanan sarı lacivertliler Galatasaray'a ait olan (2002-2003) 9 maçlık rekoru geride kaldı. Sarı lacivertliler bu rekoru 2011-2012 sezonunun ilk 3 deplasman maçını da kazanarak 12 mücadeleye yükselirken ve Süper Lig tarihinin deplasman galibiyetiyle beraber yeni rekorun adı oldu.

fenerbahçe rekor kırdı
ÜST ÜSTE 10 DEPLASMAN GALİBİYETİ
Fenerbahçe, bu sezon 15. haftada Beşiktaş deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından başladığı seride sırasıyla Kayserispor'u 4-3, İstanbulspor'u 5-1, Gaziantep FK'yi 1-0, Başakşehir'i 1-0, Antalyaspor'u 2-0, Çaykur Rizespor'u 3-1, Hatayspor'u 2-0, Trabzonspor'u 3-2 ve Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek 3 puanların sahibi oldu.

İLGİLİ HABERLER

Eşten dosttan borç istemeye son! Vakıfbank tek başvuruya 10.000 TL kredi veriyor!

3 kamu bankasından 50.000 TL nakit desteğine onay mührü basıldı! Başvurular yeniden açıldı

Eskişehir, Ankara, İstanbul listenin zirvesinde! 81 il içinden ilk üç seçildiler

Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı başlatıldı! KPSS şartı aranmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi

3 kamu bankasından 50.000 TL nakit desteğine onay mührü basıldı! Başvurular yeniden açıldı

Eşten dosttan borç istemeye son! Vakıfbank tek başvuruya 10.000 TL kredi veriyor!

15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

Bu otomobil sadece 370 bin TL! Devlet elindeki araçları ucuza satışa çıkardı

Akbank promosyonu ile kapış kapış kapıyor! 35.750 Nisan ayında ödeniyor

KPSS şartıyla memur alımı başladı! Puanı 50-55-60-65 olan başvuruya koşacak

Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı başlatıldı! KPSS şartı aranmayacak

Piyasanın en ucuz sıfır otomobilleri bu listede! Bütçe dostu sıfır araç listesi

Eskişehir, Ankara, İstanbul listenin zirvesinde! 81 il içinden ilk üç seçildiler

IBAN numarası olana Müjde! 25 Nisan'da 1.000 TL ödenecek

Milli Emlak elindeki arsaları ucuza satıyor! Birikmiş parası olan ucuz arsaları kapışacak

Akaryakıta İsrail darbesi! Petrol üç haneli rakamlara ulaşıyor