Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi: Gelişmeler ve Kadro Notları

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Notları

Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan kritik derbide bazı değişikler yaptı.

Son Maçın Değişiklikleri

Galatasaray, 5'te 5 yaparak başladığı ligde, 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Okan Buruk, takımı bu mücadelede son oynadıkları Gaziantep FK maçının kadrosuna 2 değişiklik ekledi.

Galatasaray, mücadeleye şu 11 ile çıktı: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen.

Yedek Kulübesi

Ekipte yedekler arasında ise Günay Güvenç, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

Icardi'nin Dönüşü

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlık sonrası kadroya dahil oldu. Daha önceki 2 maçta yer alamayan Icardi, takımının son 2 antrenmanında aktif olarak yer aldı.

Sallai'nın İlk Kadro Varlığı

Yeni transfer Roland Sallai, Fenerbahçe derbisinde ilk kez kadroda yer aldı. 13 Eylül'de Almanya'nın Freiburg takımından transfer edilen Macar futbolcu, yedekler arasında bulunuyor.

Batshuayi'nin Beklentisi

Sarı-lacivertli formayı 2 sezon giymiş olan Michy Batshuayi, eski takımı Fenerbahçe’ye karşı mücadele etme fırsatını yakalamak için teknik direktör Okan Buruk'tan süre bekliyor.