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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Öne Çıkanlar

Süper Lig'in 6. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilginç notlar ve gözlemler.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 20:17
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Öne Çıkanlar

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Notları

Sarı-lacivertli ekip, 6. haftada Galatasaray'ı konuk ederken, teknik direktör Jose Mourinho kadrosunda değişikliklere gitti. Kasımpaşa maçının başlangıç kadrosuna göre 2 değişiklik yapıldı.

Mourinho'dan 2 Değişiklik

Tecrübeli teknik adam, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen derbide, Kasımpaşa maçında 11'de sahaya sürdüğü Rodrigo Becao ile Youssef En-Nesyri'yi yedek soyundururken, sakatlığı sona eren Alexander Djiku ile Edin Dzeko'yu ilk 11'de oynattı.

Kalede Livakovic, Savunmada Güçlü İsimler

Mourinho, kalede Dominik Livakovic'i tercih ederken, savunma dizilimini Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues ile sahaya çıkarken, hücum hattında Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Allan Saint-Maximin yer aldı. Gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvenildi.

Sakatlıklar ve Kadro Dışında Kalan İsimler

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel, derbi kadrosunda yer almadı. Yeni transfer Filip Kostic de dâhil olmak üzere, teknik heyet kararıyla Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent de kadroya dahil edilmedi.

Dzeko'nun Dönüşü

Edin Dzeko, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Kasımpaşa maçında yedek kalan Dzeko, derbideki etkili performansıyla sahada yer aldı.

Tribünler Doldu Taştı

Fenerbahçeli taraftarlar, derbi için tribünleri tamamen doldurdu ve maç öncesi coşkulu anlar yaşandı. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için marşlar söyledi ve koreografi gerçekleştirdi.

Bakan Bak ve Montella'nın İzleyişi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı statta takip ettiler.

Okan Buruk'a Tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a önceki dönemlerdeki beyanatları sebebiyle tepki gösterdi.

Ayşenur Ezgi Eygi Unutulmadı

Stattaki taraftarlar, Batı Şeria'da hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'yi unutmayarak bir pankart açtı.

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