Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 Yendi | Trendyol Süper Lig 4. Hafta

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Maçta 51', 57' ve 64. dakikalarda önemli ataklar yaşandı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 21:04
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig | 4. Hafta

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Maçın ikinci yarısında etkili ataklar göze çarptı. 51. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Brown, Nene'nin pasıyla ceza sahası çizgisinin sol tarafında topa dokundu. Brown'ın uzak direğe çektiği şut, az bir farkla dışarı çıktı.

57. dakikada Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ülgün, sol kanattan ceza sahasına girip önünü boşaltarak şutunu çekti; top yakın direğe yöneldi ve yan ağlara çarptı.

64. dakikada ise Gençlerbirliği'nin golü geldi. Sağ taraftan kullanılan kornerde yükselen Thalisson'un kafa vuruşu kaleci Livakovic'ten döndü. Altıpasta topla buluşan Goutas, önüne düşen topu diziyle ağlara göndererek skoru belirledi: 1-3.

Sahadan Fenerbahçe 3-1 galip ayrıldı.

