Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 Yendi | Trendyol Süper Lig 4. Hafta

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig | 4. Hafta
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.
Maçın ikinci yarısında etkili ataklar göze çarptı. 51. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Brown, Nene'nin pasıyla ceza sahası çizgisinin sol tarafında topa dokundu. Brown'ın uzak direğe çektiği şut, az bir farkla dışarı çıktı.
57. dakikada Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ülgün, sol kanattan ceza sahasına girip önünü boşaltarak şutunu çekti; top yakın direğe yöneldi ve yan ağlara çarptı.
64. dakikada ise Gençlerbirliği'nin golü geldi. Sağ taraftan kullanılan kornerde yükselen Thalisson'un kafa vuruşu kaleci Livakovic'ten döndü. Altıpasta topla buluşan Goutas, önüne düşen topu diziyle ağlara göndererek skoru belirledi: 1-3.
Sahadan Fenerbahçe 3-1 galip ayrıldı.