Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fenerbahçe, Göztepe Maçı İçin İzmir'de

Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacağı maçı için İzmir'e geldi. Taraftarlar, takımı coşkuyla karşıladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 19:00
Fenerbahçe, Göztepe Maçı İçin İzmir'de

Fenerbahçe İzmir'e Ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, İzmir'e ayak bastı. Sarı-lacivertli ekibi, Adnan Menderes Havalimanı'nda bekleyen taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Taraftar Desteği

İzmir'de Fenerbahçe'yi karşılayan taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcular için tezahüratlarda bulundu. Öğle saatlerinde yapılan bu karşılamada, futbolcuların moralleri oldukça yüksek görünüyordu.

Maç Bilgileri

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele doğru hareket etti. Yarının heyecanla beklenen Göztepe-Fenerbahçe maçı, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Maçın hakemi Kadir Sağlam olarak belirlendi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na inen kafilede Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na inen kafilede Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na inen kafilede Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na inen kafilede Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na inen kafilede Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na inen kafilede Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na inen kafilede Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na inen kafilede Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı