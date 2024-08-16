Fenerbahçe, Göztepe Maçı İçin İzmir'de

Fenerbahçe İzmir'e Ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, İzmir'e ayak bastı. Sarı-lacivertli ekibi, Adnan Menderes Havalimanı'nda bekleyen taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Taraftar Desteği

İzmir'de Fenerbahçe'yi karşılayan taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcular için tezahüratlarda bulundu. Öğle saatlerinde yapılan bu karşılamada, futbolcuların moralleri oldukça yüksek görünüyordu.

Maç Bilgileri

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele doğru hareket etti. Yarının heyecanla beklenen Göztepe-Fenerbahçe maçı, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Maçın hakemi Kadir Sağlam olarak belirlendi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na inen kafilede Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na inen kafilede Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na inen kafilede Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na inen kafilede Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na inen kafilede Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na inen kafilede Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na inen kafilede Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hava yoluyla İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na inen kafilede Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.