Fenerbahçe Kasımpaşa Maçına Hazır

Fenerbahçe, Kasımpaşa Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı maç için hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Sarı-lacivertli kulübün yer alan bilgilere göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

İdman, salonda yapılan core çalışmaları ile başlayarak sahada ısınma hareketleri ve çabukluk egzersizleriyle devam etti. Takım, ardından pas organizasyonları üzerinde çalıştı ve son olarak taktiksel ile bireysel gelişim seansları ile antrenmanı tamamladı.

Maç Bilgileri

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak.