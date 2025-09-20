Fenerbahçe – Kasımpaşa: Süper Lig'de 45. randevu, 36-4 üstünlük

Fenerbahçe ile Kasımpaşa Süper Lig'de 45. kez karşılaşıyor

OZHAN MEMİŞ - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak Kasımpaşa ile Fenerbahçe, bu kulvarda 45. kez rakip olacak. İki takımın geride kalan 44 lig maçında Fenerbahçe, 36 galibiyet alırken, 4 maç berabere sonuçlandı ve Kasımpaşa 4 kez 3 puana uzandı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 111 gol atarken, kalesinde 39 gol gördü.

Genel bilanço

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki lig düellosunda istatistikler sarı-lacivertlilerin lehine. Toplamda oynanan 44 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü 36-4 şeklinde. Ayrıca, iki ekip arasındaki gol farkı da dikkate değer: 111-39.

Deplasmandaki maçlar

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 21 deplasman maçında karşılaştı. Bu karşılaşmaların 19'unu Fenerbahçe kazanırken, Kasımpaşa deplasmanda 2 kez galip geldi. Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu müsabakalarda hiç beraberlik çıkmadı. Deplasman maçlarında Fenerbahçe 57 gol atarken, Kasımpaşa 16 golle karşılık verdi.

En farklı skorlar

İki takım arasındaki en farklı galibiyet, Fenerbahçe'nin elde ettiği 6-0’lık sonuç. Bu skor, 2022-2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada kaydedildi. Kasımpaşa'nın Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyeti ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy’de, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta aldığı 3-1’lik sonuç oldu. İki ekip arasındaki en gollü karşılaşma ise 2010-2011 sezonunda Kasımpaşa sahasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 6-2 kazandığı maç olarak kayıtlara geçti.

Tarihi eşleşmeler ve son dönem

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda yer alarak bir sezonda toplam 4 maç yapmıştı. Güncel tabloya bakıldığında ise Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde oynadığı son 10 maçı da kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler, rakibine karşı ligde son yenilgiyi 21 Haziran 2020 tarihinde aldı; o tarihten sonra oynanan 10 lig maçının tamamından 3 puanla ayrıldılar. Bu dönemde Fenerbahçe rakip filelere 30 gol atarken, kalesinde 7 gole engel olamadı.