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Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maç için çalışmalara hız vererek antrenmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:14
Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Fenerbahçe, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını büyük bir ciddiyetle devam ettiriyor.

Çalışmalar Can Bartu Tesisleri'nde Gerçekleşti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin antrenmanı Jose Mourinho yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Antrenman, salon çalışmasıyla başladı ve ardından oyuncular, ısınma ile çabukluk çalışmalarına geçtiler.

Takım, pas uygulamalarıyla birlikte idmanı sürdürerek günün tek antrenmanını taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Fenerbahçe, Kayserispor karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sonlandıracak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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