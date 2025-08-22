Fenerbahçe, Kocaelispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Kocaelispor Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçı öncesi son antrenman

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başladı. Çalışma salonda core hareketleriyle açılırken, saha bölümünde ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları ile sürdü.

Seans, taktiksel düzenlemeler ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Hazırlıkların sonlandırılmasının ardından ekip, maç için kampa girdi.