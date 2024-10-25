Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 Beraber Kaldı

Fenerbahçe-Manchester United Maçının Ardından

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettikleri Manchester United ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Teorik Olarak Üst Seviyedelerdi

Mourinho, "Teoride bizden daha üst seviye bir takıma karşı harika oynadık" diyerek takımının performansını övdü. Kırmızı kart sonrası gidişatın değiştiğini belirtti: "Sanırım, en iyi çözümüm Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek."

Maçın Değişim Noktaları

Maçta 2-1 öne geçtikten sonra birçok fırsat yakaladıklarını söyleyen teknik direktör, "Orada net pozisyonları kaçırdık. Sonrasında 5 dakikalık bir süreyi 10 kişi oynayarak geçirmek zorunda kaldık ki bu da durumu etkiledi. Son dakikada gelen gol, bu ligde sadece Fenerbahçe'ye olur" diyerek endişesini dile getirdi.

Sürekli Gelişim İçindeyiz

Mourinho, takımın daha iyi performans sergileyeceğini umduğunu belirterek, "Böyle oynamaya devam edeceğimizi umuyorum. Türkiye ligindeki takımlardan çok daha iyi rakiplere karşı oynadık. Biz doğru yoldayız ve daha fazlasını yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaleci Onana'nın Performansı

Rakip kaleci Onana'nın iyi bir maç çıkardığını dile getiren Mourinho, "Onana, maç içinde çok kritik kurtarışlar yaptı. Bizim kalecimizin böyle bir işe gerek kalmadı" dedi.

Öne Çıkan Oyuncular

Mourinho, takımın genel performansını övdü ve En-Nesyri ve Cenk Tosun hakkında bilgi verdi, "Cenk'in yeterince forma şansı bulamamasından üzüntü duyuyorum ama onun zamanı da gelecek" diye konuştu.

Sonuç Hakkında

Son olarak, Manchester United'ın 1 puan almasının olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı: "Biliyorsunuz ki, onlara ne düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum. Beraberlik maç öncesinde iyi görünüyordu ama şimdi 1 puan aldığımız için mutsuzum. Takım olarak iyiydik."