Fenerbahçe - Nice: UEFA Avrupa Ligi'nde kritik randevu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında yarın sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşılaşacak. Müsabaka Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak.

Maç bilgileri

Müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak; dördüncü hakem olarak ise Novak Simovic görev alacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde ilk haftada deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olmuştu. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki ekip, seyircisi önünde ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Süper Lig'de oynanan son karşılaşmada Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Nice ise Fransa Ligi'nde 6. hafta itibarıyla 7 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

Eksikler ve kadro

Tek eksik: Jhon Duran

Fenerbahçe'de önemli maç öncesinde tek eksik isim Jhon Duran. Bir süredir takımla çalışmayan Duran'ın karşılaşma kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Talisca döndü

Dinamo Zagreb müsabakasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, bu maçın kadrosunda yer alacak. Teknik heyetin şans vermesi halinde Brezilyalı oyuncu mücadelede forma giyebilecek.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun

Fenerbahçe, yarınki karşılaşmada taraftar desteğiyle Avrupa Ligi'ndeki ilk puanlarını hedefliyor.