Fenerbahçe - Olympiakos maçında hakemin gözünün önünde skandal hareket

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan olay ise büyük tartışmalara sebep oldu. Olympiakos'un Portekizli oyuncusu Podence, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı faulün ardından skandal bir harekete imza attı. Podence, Kadıoğlu'na doğru orta parmağını göstererek büyük tepki çekti.

Olay, karşılaşmanın Alman hakemi Stieler'in gözleri önünde gerçekleşmesine rağmen hakem kartına başvurmadı. Ancak Podence, maçın 60. dakikasında yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü. Olympiakos hocası ise Podence'i 64. dakikada oyundan aldı. Skandal hareket, maçın gündemine otururken, futbolseverlerin ve spor otoritelerinin dikkatini çekti.