Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Liderliğini Koruyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Fenerbahçe Opet Galip Geldi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında, Fenerbahçe Opet takımı, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibini 95 - 75'lik skorla mağlup etti. Bu zafer sayesinde sarı-lacivertli ekip, gruptaki 4. maçında da galip gelerek liderliğini sürdürdü.

Sarı-Lacivertli Takımın Performansı

Fenerbahçe Opet, bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor. Gruptaki tüm maçlardan galip ayrılarak 4'te 4 yapmayı başaran takım, bu başarıyı devam ettirmek için tüm gücünü ortaya koyuyor.