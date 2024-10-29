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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Liderliğini Koruyor

Fenerbahçe Opet, Villeneuve d'Ascq LM'yi mağlup ederek Kadınlar Avrupa Ligi'nde 4'te 4 yaptı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 21:23
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Liderliğini Koruyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Fenerbahçe Opet Galip Geldi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında, Fenerbahçe Opet takımı, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibini 95 - 75'lik skorla mağlup etti. Bu zafer sayesinde sarı-lacivertli ekip, gruptaki 4. maçında da galip gelerek liderliğini sürdürdü.

Sarı-Lacivertli Takımın Performansı

Fenerbahçe Opet, bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor. Gruptaki tüm maçlardan galip ayrılarak 4'te 4 yapmayı başaran takım, bu başarıyı devam ettirmek için tüm gücünü ortaya koyuyor.

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