Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yu Ağırlıyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Tur İçin Saha Çıkıyor
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda, deplasmanda 4-3 kazandığı Lugano ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek.
Maç Bilgileri
Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakayı, Robert Jones yönetirken, yardımcı hakemleri Neil Davies ve Wade Smith olacak. Dördüncü hakem ise Sam Barrott olarak belirlendi. Maç, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.
Tur İçin İhtiyaçlar
Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte bir üst tura geçecek. Eğer maç 1 farklı mağlubiyetle sonuçlanırsa uzatmalara gidecek. 2 veya daha fazla farklı mağlubiyet durumunda ise turu Lugano geçecek.
Bir Üst Tura Rakip: Lille
Fenerbahçe, eğer Lugano’yu elemesi durumunda, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla eşleşecek. 3. eleme turu ilk maçları 6-7 Ağustos tarihlerinde, rövanşlar ise 13 Ağustos’ta oynanacak.
UEFA Kadrosu
Teknik direktör Jose Mourinho, bu mücadelede sahaya süreceği 23 kişilik kadroda şu oyunculara yer verdi:
- Dominik Livakovic
- İrfan Can Eğribayat
- Ertuğrul Çetin
- Çağlar Söyüncü
- Alexander Djiku
- Mert Müldür
- Jayden Oosterwolde
- Rodrigo Becao
- İsmail Yüksek
- Ferdi Kadıoğlu
- Mert Hakan Yandaş
- Ryan Kent
- İrfan Can Kahveci
- Bartuğ Elmaz
- Rade Krunic
- Fred Rodrigues
- Sebastian Szymanski
- Oğuz Aydın
- Edin Dzeko
- Dusan Tadic
- Bright Osayi-Samuel
- Cenk Tosun
- Allan Saint-Maximin
Fenerbahçe, müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkına sahip.
Muhtemel 11
Fenerbahçe'nin Lugano karşısında sahaya çıkması muhtemel başlangıç 11'i:
- Dominik Livakovic
- Bright Osayi-Samuel
- Çağlar Söyüncü
- Alexander Djiku
- Ferdi Kadıoğlu
- İsmail Yüksek
- Fred
- Dusan Tadic
- Sebastian Szymanski
- Allan Saint-Maximin
- Edin Dzeko