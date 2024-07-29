Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yu Ağırlıyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Tur İçin Saha Çıkıyor

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda, deplasmanda 4-3 kazandığı Lugano ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

Maç Bilgileri

Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakayı, Robert Jones yönetirken, yardımcı hakemleri Neil Davies ve Wade Smith olacak. Dördüncü hakem ise Sam Barrott olarak belirlendi. Maç, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.

Tur İçin İhtiyaçlar

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte bir üst tura geçecek. Eğer maç 1 farklı mağlubiyetle sonuçlanırsa uzatmalara gidecek. 2 veya daha fazla farklı mağlubiyet durumunda ise turu Lugano geçecek.

Bir Üst Tura Rakip: Lille

Fenerbahçe, eğer Lugano’yu elemesi durumunda, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla eşleşecek. 3. eleme turu ilk maçları 6-7 Ağustos tarihlerinde, rövanşlar ise 13 Ağustos’ta oynanacak.

UEFA Kadrosu

Teknik direktör Jose Mourinho, bu mücadelede sahaya süreceği 23 kişilik kadroda şu oyunculara yer verdi:

Dominik Livakovic

İrfan Can Eğribayat

Ertuğrul Çetin

Çağlar Söyüncü

Alexander Djiku

Mert Müldür

Jayden Oosterwolde

Rodrigo Becao

İsmail Yüksek

Ferdi Kadıoğlu

Mert Hakan Yandaş

Ryan Kent

İrfan Can Kahveci

Bartuğ Elmaz

Rade Krunic

Fred Rodrigues

Sebastian Szymanski

Oğuz Aydın

Edin Dzeko

Dusan Tadic

Bright Osayi-Samuel

Cenk Tosun

Allan Saint-Maximin

Fenerbahçe, müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkına sahip.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Lugano karşısında sahaya çıkması muhtemel başlangıç 11'i: