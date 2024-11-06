Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşacak

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda takımı AZ Alkmaar'a konuk olacak.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, AZ Stadı'nda, 23.00'te başlayacak. Müsabakanın hakemi John Beaton olacak ve yardımcıları Daniel McFarlane ile David McGeachie olacak. Calum Scott ise 4. hakem olarak görevlendirildi.

Önceki Karşılaşmalar

Fenerbahçe ve AZ Alkmaar arasındaki önceki 2 resmi maçta sonuçlar beraberelik ile sonuçlandı. 2006-07 sezonunda UEFA Kupası 3. turunda karşılaşan iki takımın, İstanbul’daki maçı 3-3, Hollanda’daki maçı ise 2-2 tamamlandı.

Fenerbahçe'nin Durumu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlamış, daha sonra Hollanda'da Twente ve Manchester United ile 1-1 berabere kalmıştır. 3 maçta elde edilen 5 puan ile 36 takımlı grupta 14. sırada bulunuyor.

Sakatlıklar ve Cezalı Oyuncular

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta sahada olamayacak. Jayden Oosterwolde ve Irfan Can Kahveci gibi sakat oyuncular da formayı giyemeyecek. Cengiz Ünder'in ise kadroda yer alması beklenmiyor.

Ev Sahibinin Durumu

AZ Alkmaar cephesinde ise sol bekteki oyuncu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında kırmızı kart gördüğü için bu maçta mücadele edemeyecek.

Sol Bekte Mert Müldür

Mert Müldür’ün de AZ Alkmaar karşısında sol bekte görev yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda bulunan isimler şunlardır: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.