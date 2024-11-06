DOLAR
34,25 0,09%
EURO
36,84 1,89%
ALTIN
3.001,65 0,62%
BITCOIN
2.539.660,48 -6,76%

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşıyor

Fenerbahçe, yarın AZ Alkmaar ile UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkacak.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 09:30
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşacak

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda takımı AZ Alkmaar'a konuk olacak.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, AZ Stadı'nda, 23.00'te başlayacak. Müsabakanın hakemi John Beaton olacak ve yardımcıları Daniel McFarlane ile David McGeachie olacak. Calum Scott ise 4. hakem olarak görevlendirildi.

Önceki Karşılaşmalar

Fenerbahçe ve AZ Alkmaar arasındaki önceki 2 resmi maçta sonuçlar beraberelik ile sonuçlandı. 2006-07 sezonunda UEFA Kupası 3. turunda karşılaşan iki takımın, İstanbul’daki maçı 3-3, Hollanda’daki maçı ise 2-2 tamamlandı.

Fenerbahçe'nin Durumu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlamış, daha sonra Hollanda'da Twente ve Manchester United ile 1-1 berabere kalmıştır. 3 maçta elde edilen 5 puan ile 36 takımlı grupta 14. sırada bulunuyor.

Sakatlıklar ve Cezalı Oyuncular

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta sahada olamayacak. Jayden Oosterwolde ve Irfan Can Kahveci gibi sakat oyuncular da formayı giyemeyecek. Cengiz Ünder'in ise kadroda yer alması beklenmiyor.

Ev Sahibinin Durumu

AZ Alkmaar cephesinde ise sol bekteki oyuncu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında kırmızı kart gördüğü için bu maçta mücadele edemeyecek.

Sol Bekte Mert Müldür

Mert Müldür’ün de AZ Alkmaar karşısında sol bekte görev yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda bulunan isimler şunlardır: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.

İLGİLİ HABERLER

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı Ağırlayacak
2
Fenerbahçe ve ArsaVev Arasında Önemli Sponsorluk Anlaşması
3
Manisa Basket, Peristeri ile Mücadele Edecek
4
El Clasico'da Barcelona Fırtınası: 4-0
5
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Beşiktaş Maçı Değerlendirmesi
6
Kayserispor Başkanı Çamlı, Taraftarlara Özür Diledi
7
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşıyor

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!