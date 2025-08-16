FIBA 16 Yaş Altı: Türkiye 89-74 İspanya'yı Yenip 7. Sırada

FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası: Türkiye 89-74 İspanya

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası yedincilik maçında İspanya'yı 89-74 mağlup ederek organizasyonu 7. sırada tamamladı.

Mücadele Detayları

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan müsabakanın başlangıç beşi; Noyan Tolan, Ömer Yusuf Şık, Kaan Belgutay, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş olarak sahaya çıktı.

Milliler, ilk yarıyı 39-36 önde kapattı ve karşılaşmanın tamamında üstünlüğünü koruyarak parkeden galip ayrıldı.

Skorlar ve Öne Çıkanlar

Ay-yıldızlılarda Ömer Kutluay maçın en skorer ismi olarak 31 sayı kaydetti. İspanya'da ise Diego Ferreras 17 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyonu yedincilik maçındaki galibiyetle tamamladı.