FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin Polonya'ya Yenilgisi

FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin Sonucu

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir mücadeleye çıkmıştı. Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenen 11-12'ncilik klasman maçında, Türkiye, ev sahibi Polonya ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın Detayları

Maç, oldukça heyecanlı anlara sahne oldu ve iki takım da üstünlük sağlamak için mücadele etti. İlk yarısı 41-41 eşitlikle sona eren karşılaşmada, son dakikalar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ancak, ay-yıldızlılar karşılaşmayı 69-74 kaybederek turnuvayı 12. sırada tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Açıklama

Türkiye Basketbol Federasyonu, organizasyondaki performansı ve genç oyuncuların kazandığı tecrübenin önemine vurgu yaparak, gelecekte daha güçlü bir performans sergileyeceklerini belirtti.