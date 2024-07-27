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Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde Pole Pozisyonunu Charles Leclerc Kazandı

Charles Leclerc, Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonunu elde etti. Yarış yarın saat 16.00'da gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 19:14
Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde Pole Pozisyonunu Charles Leclerc Kazandı

Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde Heyecan Dorukta

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Belçika Grand Prix'sinde Ferrari pilotu Charles Leclerc, pole pozisyonunu alarak dikkatleri üzerine çekti.

Önemli Detaylar

Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleşen sıralama turlarında, Red Bull Racing pilotu Max Verstappen 10 sıra grid cezası aldı. Bu durum, Verstappen'i 11. sıraya geriletti ve Leclerc'e pole pozisyonu kazandırdı.

Sıralama turlarında diğer önemli sonuçlar ise; Sergio Perez ikinci ve Lewis Hamilton ise üçüncü sırada yer aldı.

Yarış Bilgileri

Belçika Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu yarışta pilotlar, birincilik için mücadele edecek.

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