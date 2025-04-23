Galatasaray, 23 Nisan'ı Florya'da Coşkuyla Kutladı

Galatasaray’dan 23 Nisan Kutlaması

Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlediği etkinlikle coşkuyla kutladı. Kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri ve çalışanları çocukları veya torunları ile birlikte etkinlikte yer aldı.

Etkinlikte Eğlenceli Anlar

Etkinlik, tesisteki C kapısı girişindeki suni sahada gerçekleşti. Çocuklar için özel olarak kurulan oyun alanlarında; bando, palyaçolar ve müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi. 23 Nisan şenliği, futbol A takımının taşınacağı tesis için de bir veda niteliği taşıdı.

Başkan Özbek'ten Vurgulu Mesaj

Etkinlikte konuşan Başkan Özbek, 23 Nisan'ın önemine değinerek, “Bu sadece Türkiye'nin çocuklarının bayramı değil, dünya çocuklarının bayramı olarak kutlanması da ayrı bir özellik taşımaktadır. Çocuklarımıza bunun ne manaya geldiğini en iyi şekilde anlatmalıyız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca İstanbul'daki depreme değinerek, “Ümit ediyorum ki büyük bir zayiat yoktur. Herkese geçmiş olsun.” dedi.

Eski Başkan Polat’tan Duygusal Veda

Galatasaray Kulübü’nün eski başkanı Adnan Polat, Florya’ya veda yapmanın buruk mutluluğunu yaşadığını belirtti. 11 yıl boyunca burada hizmet ettiğini hatırlatan Polat, “Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz ama ayrılacağımız için de gönlümüzün bir tarafı ezik vaziyette.” dedi.

Albayrak'tan Şampiyonluk Dileği

Eski ikinci başkan Abdürrahim Albayrak, 23 Nisan etkinliğinde 5. yıldızı Kemerburgaz'da kutlama dileğinde bulundu. “Florya’dan ayrılmanın üzüntüsünü, Kemerburgaz Tesisleri’ne taşınmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diyerek şampiyonlukları burada kutladıklarını ifade etti.

Şenliğe Deprem Arası

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki kutlamalar sırasında İstanbul'da meydana gelen depremin ardından kısa süreli bir panik yaşandı. Saat 12.50 civarında gerçekleşen deprem nedeniyle etkinlikler durduruldu. Kısa bir süre sonra herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadığı teyit edilip etkinlik kaldığı yerden devam etti.

Galatasaray Kulübü, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliği düzenledi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, etkinlikte konuşma yaptı.

Galatasaray Kulübü, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliği düzenledi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, etkinlikte konuşma yaptı.