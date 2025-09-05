Galatasaray 91-82 Fenerbahçe — 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası

Galatasaray 91-82 Fenerbahçe Beko: 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Kritik Galibiyet
Maç Özeti
Galatasaray MCT Technic, 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası kapsamında konuk olduğu Fenerbahçe Beko'yu 91-82 yenerek turnuvada önemli bir galibiyete imza attı.
Müsabaka Metro Enerji Spor Salonu'nda oynandı. İlk çeyreği 22-21 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, devre arasına ise 48-43 üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte toparlanan Galatasaray, final periyoduna 75-61 önde girerken mücadeleyi 91-82 galip tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekipte James Palmer Jr. 25 sayı ile öne çıkarken, Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin 14 sayı kaydetti.