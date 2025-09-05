DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
47,94 -0,28%
ALTIN
4.695,62 -0,11%
BITCOIN
4.572.206,55 -0,44%

Galatasaray 91-82 Fenerbahçe — 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası

Galatasaray MCT Technic, 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Fenerbahçe Beko'yu 91-82 mağlup etti; James Palmer Jr. 25, Wade Baldwin 14 sayı attı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 00:03
Galatasaray 91-82 Fenerbahçe — 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası

Galatasaray 91-82 Fenerbahçe Beko: 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Kritik Galibiyet

Maç Özeti

Galatasaray MCT Technic, 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası kapsamında konuk olduğu Fenerbahçe Beko'yu 91-82 yenerek turnuvada önemli bir galibiyete imza attı.

Müsabaka Metro Enerji Spor Salonu'nda oynandı. İlk çeyreği 22-21 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, devre arasına ise 48-43 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte toparlanan Galatasaray, final periyoduna 75-61 önde girerken mücadeleyi 91-82 galip tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipte James Palmer Jr. 25 sayı ile öne çıkarken, Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin 14 sayı kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye 17 Judocu ile Avrupa Gençler Şampiyonası’nda
2
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Başlıyor: Fenerbahçe 20 Ağustos'ta Benfica'yı Ağırlıyor
3
EuroBasket 2025: C ve D Gruplarında Son 16 Eşleşmeleri Belli Oldu
4
2025 Dünya Boks Şampiyonası Liverpool'da Başladı
5
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye Gürcistan'ı 3-2 yendi
6
Gloria Pre-Season Games 2025: Zenit 65 - Beşiktaş GAİN 62
7
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde: Kerem Aktürkoğlu Benfica'yı Üst Tura Taşıdı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı