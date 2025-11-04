Galatasaray 99-74 ile Würzburg Baskets'i Deplasmanda Yendi — FIBA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında Würzburg Baskets'i 99-74 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 23:16
FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Alman ekibi Würzburg Baskets'i 99-74 mağlup etti.

Salon: tectake Arena

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan), Georgios Poursanidis (Yunanistan)

Maç Detayları

Würzburg Baskets: Marcus Carr 17, Lukas Herzog, Stove 11, Skladanowski 6, Eddy Edigin 5, David Muenkat 19, Davion Mintz 15, Thompson 1, Leo Vincent Saffer, Jervis Scheffs

Başantrenör: Saso Filipovski

Galatasaray: James Palmer 18, Cummings 19, Gillespie, Jerome Robinson 10, Fabian White 9, John Meeks 5, Christian Bishop 15, Rıdvan Öncel 2, Muhsin Yaşar 5, Buğrahan Tuncer 14, Tibet Görener 2

Başantrenör: Yakup Sekizkök

Periyot Skorları

1. Periyot: 15-23 (Galatasaray lehine)

Devre: 40-49 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 53-76 (Galatasaray lehine)

