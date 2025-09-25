Galatasaray Alanya'ya Geldi: Corendon Alanyaspor Maçı Öncesi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Havalimanında coşkulu karşılama

THY'ye ait özel uçakla Gazipaşa ilçesine ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, Gazipaşa-Alanya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu ve fotoğraf çektirdi.

Otele hareket ve taraftar ilgisi

Galatasaray kafilesi, takım otobüsüyle Alanya'da kalacakları otele hareket etti. Takımı, burada da çok sayıda taraftar karşıladı.

