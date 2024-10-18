Galatasaray Antalyaspor Maçına Çıkıyor

Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor ile Karşılaşacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak. Müsabaka, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ali Şansalan tarafından yönetilecek.

Lider Galatasaray'ın Performansı

Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 22 puan topladı. Ligdeki 3 namağlup takımdan biri olan Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Antalyaspor'un Durumu

Antalya temsilcisi, ligde ikişer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşayarak haftaya 14. sırada başladı. Topladıkları 8 puan, takımı zor durumda bıraktı.

Yenilmezlik Serisi ve Deplasman Rekoru

Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkararak dikkat çekti. Son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe karşısında yaşayan ekip, bu sezon 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Bir galibiyet daha alması durumunda, Cimbom, Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman galibiyet serisini elde ederek 13 dış saha maçında üst üste galip gelerek Fenerbahçe'nin sahip olduğu rekorun ortağı olacaktır.

Okan Buruk'un Başarısı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, görev yaptığı takımlarla Antalyaspor'a karşı yenilgi yaşamamış. Teknik adam, 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlik alarak başarılı bir grafik çizdi.

Cezalı Oyuncu Durumu

Galatasaray'da Kaan Ayhan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Eğer yarınki maçta kart görürse, 10. haftada Beşiktaş ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

Golcü Performans

Galatasaray, bu sezon 8 maçta 24 golle Süper Lig'in en golcü takımı konumunda. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise 16 gol atarak gerisinde kalıyor. Ayrıca Antalyaspor, Süper Lig'de en fazla gol yiyen 3 takımdan biri olarak dikkat çekiyor.