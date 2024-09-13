Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maça hazırlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 20:53
Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Galatasaray Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Antrenmanın Detayları

Sarı-kırmızılı oyuncular, idmanın ardından pas çalışmaları ve taktik hazırlıklarla antrenmanı sonlandırdı. Takım, maça yoğun bir şekilde hazırlandı ve taraftarını mutlu etmek için sahada en iyi performansı sergilemeyi hedefliyor. Okan Buruk'un Stratejisi

Okan Buruk'un liderliğindeki Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında galip gelmek için sahaya çıkacak. Taraftarlar, maçta zafer bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
2
Antalyaspor Yeni Transferini Duyurdu: Abdurrahim Dursun
3
Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazır
4
Çaykur Rizespor, Rachid Ghezzal'ı Transfer Etti
5
Fenerbahçe Beko, Luka Samanic ile İlişkisini Sonlandırdı
6
Galatasaray Roland Sallai İçin Freiburg ile Anlaştı

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor