Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Galatasaray Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Antrenmanın Detayları

Sarı-kırmızılı oyuncular, idmanın ardından pas çalışmaları ve taktik hazırlıklarla antrenmanı sonlandırdı. Takım, maça yoğun bir şekilde hazırlandı ve taraftarını mutlu etmek için sahada en iyi performansı sergilemeyi hedefliyor. Okan Buruk'un Stratejisi

Okan Buruk'un liderliğindeki Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında galip gelmek için sahaya çıkacak. Taraftarlar, maçta zafer bekliyor.