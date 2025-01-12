Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-1 Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 16:56
Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-1 Mağlup Etti

Galatasaray Daikin'in Zaferi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında, Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu konuk etti. Karşılaşma, ev sahibi takımın üstün oynadığı bir mücadeleye sahne oldu.

Maçın Detayları

Galatasaray Daikin, sahasında oynadığı bu kritik maçta güçlü performansıyla rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuç, ligdeki hedeflerine bir adım daha yaklaşmalarını sağladı.

Galatasaray'ın galibiyeti, taraftarlarını da coşkuya boğarken, takımın sezon boyunca gösterdiği çaba ve azmi bir kez daha gözler önüne serildi.

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