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Galatasaray Derbide Beşiktaş'ı 2-1 Mağlup Etti

Galatasaray, Süper Lig'deki derbide Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla geçti.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 22:00
Galatasaray Derbide Beşiktaş'ı 2-1 Mağlup Etti

Galatasaray'ın Derbi Zaferi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Maç, ev sahibi takımın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın Detayları

Galatasaray, derbi karşılaşmasında gösterdiği üstün performansla taraftarlarını sevindirdi. İki takım arasında rekabetin yüksek olduğu bu maçta Galatasaray, sahadan galip ayrılarak puan durumundaki avantajını artırmayı başardı. Galatasaray'ın Başarısı

Bu zafer, Galatasaray için sezonun önemli anlarından biri oldu ve takımın moralini yükseltti.

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