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Galatasaray, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Lider Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını Florya'da sürdürüyor. Antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:10
Galatasaray, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında, 4 Ocak Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek olan lider Galatasaray, hazırlıklarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlatılan antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Isınma hareketleriyle başlayan idman, üç grup halinde yapılan 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.

Bitiş Hazırlıkları

Galatasaray, yarın yapacağı son antrenmanla Göztepe müsabakasının hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor.

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