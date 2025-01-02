Galatasaray, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında, 4 Ocak Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek olan lider Galatasaray, hazırlıklarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlatılan antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Isınma hareketleriyle başlayan idman, üç grup halinde yapılan 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.

Bitiş Hazırlıkları

Galatasaray, yarın yapacağı son antrenmanla Göztepe müsabakasının hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor.