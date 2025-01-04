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Galatasaray HDI Sigorta, Alanya Belediyespor'u Zorlu Maçta Geçti

Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi'nde Alanya Belediyespor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:19
Galatasaray HDI Sigorta, Alanya Belediyespor'u Zorlu Maçta Geçti

Galatasaray HDI Sigorta, Zorlu Mücadelede Galip Geldi

SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında geçen gece nefes kesen bir karşılaşma yaşandı. Galatasaray HDI Sigorta, On Hotels Alanya Belediyespor ile karşı karşıya geldi ve maç sonucunda 3-2 gibi zorlu bir skorla sahadan galip ayrıldı.

Maçın Detayları

Her iki takımın da sahaya büyük bir azimle çıktığı bu karşılaşma, voleybolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Galatasaray HDI Sigorta, rakibine karşı gösterdiği performans ile liderliğini sürdürme yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Bu sonuç, Galatasaray'ın ligdeki pozisyonunu güçlendirirken, Alanya Belediyespor için ise mücadele ruhunu daha da artıracak bir deneyim olarak kayıtlara geçti.

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