Galatasaray HDI Sigorta, Fino Kaposvar'ı 3-0 ile Geçti!

Galatasaray HDI Sigorta, Fino Kaposvar'ı 3-0 İle Geçti!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turunda Macaristan'ın Fino Kaposvar ekibini etkileyici bir performansla 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle oynadığı 2 maçtan da galip ayrılarak 8'li final turuna yükselmeyi başardı. Bu aşamada Ziraat Bankkart ile karşılaşacak olmaları, voleybolseverler arasında büyük bir heyecan yarattı.

Galatasaray HDI Sigorta'nın bu zaferi, takımın başarısını bir kez daha gözler önüne sererken, destekçilerini de sevince boğdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.