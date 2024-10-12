Galatasaray Kulübü Mali Kongresi Toplandı

Galatasaray Kulübü Mali Kongresi Başladı

Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilmektedir. Bu yılki toplantıda çoğunluk aranmaksızın işlemler yapılacaktır.

Divan Başkanı Seçildi

Toplantının başında divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi. Kongre, kulüp başkanı Dursun Özbek veya görevlendireceği bir yetkilinin konuşmasıyla devam edecektir.

Faaliyet ve Denetim Raporları Sunulacak

Kongrede, 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemine ait faaliyet ve denetim kurulu raporları sunulacaktır. Ardından bu raporlar hakkında görüşmeler yapılacak ve yönetim ile denetim kurulları için ibra oylaması gerçekleştirilecektir.

Disiplin Cezası Olan Üyelerin Başvuruları İncelenecek

Toplantı, disiplin cezası almış olan üyelerin başvurularının görüşülmesi ve karara bağlanması ile sona erecektir.