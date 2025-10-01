Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Mağlup Etti
Şampiyonlar Ligi 2. Hafta
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor
Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi
SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri
İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin